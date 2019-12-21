سامي الذيب - هل يحق لمسيحي ان يفسر القرآن؟

2019/12/21 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب خير الكلام ما قل ودلسجلت شريط في قناتيهل يحق لمسيحي ان يفسر القرآن؟

ارجو مشاهدته والتعليق عليه.النبي د.



سامي الذيبمدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.comطب......

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