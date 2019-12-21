تاج السر عثمان - الحشد الأكبر وذكرى الاستقلال

2019/12/21 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان كانت مواكب 19 ديسمبر احتفالا بالذكرى الأولي لثورة ديسمبر 2018 هادرة ، بل كانت أكبر المواكب منذ اندلاع ثورة ديسمبر ، شملت المواكب : الخرطوم بمدنها الثلاث، مدني ، سنار، الدمازين، كسلا ، القضارف، بوتسودان ، الأبيض ، كوستي، عطبرة، ولايات دارفور، مدن الولاية الشمالية..الخ، وفي عطبرة احتشد الآلاف لاستقبال القطارات القادمة من الخرطوم ومدني في مواكب مهيبة وكرم فياض في استقبال الضيوف عبر عن كرم عطبرة الذ......

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