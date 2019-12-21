قاسم المحبشي - فيما يشبه التمهيد.. لمقاربة فيلسوف الأنا العربي

2019/12/21 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي أحمد نسيم برقاوي منبه ومحفز لا مثيل له للأذهان، فيلسوف عربي فلسطيني، مشرفي العلمي في رسالة الماجستير، عن الوجود والماهية عند جان بول سارتر 1995م.عرفته قبل أن التقيه عبر كتابه( محاولة في قراءة عصر النهضة6 198).كتاب صغير الحجم، عظيم الأهمية.البرقاوي وحده الذي أيقظني من سبأتي الدجمائي.إذ كنت قبل التقيه مأخوذًا بسحر الأيديولوجيا الماركسية في نسختها اللينينة البرجنيفية المتصلبة.وعلى مدى عام كامل ......

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