غواصة “يوم القيامة” تتسلمها روسيا في 2020

2019/12/21 | 04:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن مدير عام شركة “سيفماش” الروسية، ميخائيل بودميتشينكو، أن شركته ستسلم العام المقبل للبحرية الروسية 4 غواصات نووية حديثة.وأوضح أن قائمة الغواصات الواجب تسليمها للبحرية الروسية تتضمن غواصة “بيلغورود” النووية من مشروع 09852 وهي غواصة تحمل طوربيد “بوسيدون” النووي المسير الذي أطلقت عليه تسمية “طوربيد يوم القيامة” لقدرته على البقاء في أعماق […]

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