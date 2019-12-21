أنغام تجري جراحة سرية قبل سفرها إلى الرياض

2019/12/21 | 04:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دخلت المطربة المصرية، أنغام، أحد المستشفيات في سرية، قبل سفرها إلى العاصمة السعودية الرياض.كشفت مديرة أعمال أنغام أن الأخيرة خضعت لجراحة، الخميس، داخل في أحد المستشفيات، لإزالة حصوة في الكلى، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.وقالت إن أنغام ستباشر عملها بشكل طبيعي من الغد، إذ من المقرر أن تسافر صباح السبت، إلى […]

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