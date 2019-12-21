هاشم مطر - كوپه-ديناري

2019/12/21 | 05:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاشم_مطر تريثْ؛ قلتُ تريثْ يا ولدي، سألدُكَ من جديد، لا تطرقْ جدارَ الرحمِ برجليكَ، فما زلت صغيراً حتى أولدك، فلا تظن أنني أخافُ على نفسي من وجعٍ، لكنَّ فؤادي يوجعني لأجلِ قدميك، فهما ما زالتا صغيرتين على طرق الجدرانِ ومكابدةِ الآلامِ والسعي لحقوقِ الأيتام.وكما تعرفني من قبل حين ولدتك معافى، فانا اعتني بك وبأخوتكَ كما كل الأشياءِ المحبوبة لوحام الأم لتخرج منتبهاً لضيم الأزمانِ وهوانِ القدرِ المعقوفِ كلدغة......

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