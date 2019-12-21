الفرفار العياشي - علمني و الدي حب الوطن و عدم كره الاغنياء

2019/12/21 | 05:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي علمني والدي رحمة الله عليه , ان لا اكره الاغنياء و ان الغنى الحقيقي هو راحة البال , لذا و ان استعيد وصايا ابي العميقة من رجل قضى كل حياته يصارع الارض الصلداء لكي يطعمنا انا واخوتي الثمانية ؟تذكرت امي وابي لم يكن لهم الوقت لكي يهتما بتربيتنا و انما كان يصارعان الحياة من اجل اطعامنا , كم كانت الحياة قاسية , ابي كان حطابا لا يملك غير فاس و ارادة رجل صلب يقتلع الحطب من اجل الكفاف .كان رزقنا تح......

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