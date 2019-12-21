مقابل 250 دينار وزارة الاعمار تهيئ قطع اراضي لذوي الدخل المحدود واسر الشهداء

2019/12/21 | 05:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعلنت َوزارة الاعمار بمقابل 250 دينار للمتر سوف يتم تهيئة قطع اراضي لذوي الدخل المحدود واسر الشهداء.كل شخص مشمول براتب الرعايه الاجتماعية مجانا رمز 250 للمتر بمعنى قطعه 200 متر ب 50 الف فقط.

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