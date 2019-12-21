مأساة.. لاجئ سوري عاد لدفن طفله فقُتلت طفلته

2019/12/21 | 05:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ربما لا يوجد مكان في العالم أكثر حزناً الآن من قلب هذا الرجل.هذا ما تقوله صورته القاسية التي تتحدث ببحور من الدموع والعجز.أب، ولاجئ سوري في تركيا، فقد ابنه الصغير في حادث، فذهب إلى سوريا مع عائلته لدفنه، وعند عودته وقع انفجار فقد فيه ابنته الأخرى، فيما أصيبت زوجته.بداية القصة […]

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