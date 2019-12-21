أفنان القاسم - العالم يحب المملكة 5

2019/12/21 | 05:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم سكوت موريسون: في كانبرا نتعلم التحدث مع الدلافين نتعلم السباحة مع الدلافين.أفنان: أحب الدلافين ولا أحب السباحة.سكوت موريسون: من يحب الدلافين يحب السباحة.أفنان: السباحة لا تحبني.سكوت موريسون: لأنك تخاف من الماء.أفنان: لأني أخاف من الماء.سكوت موريسون: يافا مدينة الماء مدينة مولدك.أفنان: تركتها لغيري وأنا عمري أربع سنين.سكوت موريسون: خوف......

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