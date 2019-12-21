سهيل قبلان - الارض ام الجميع

2019/12/21 | 05:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان هذب بديهيهكلامها يقول عن قناعهتطور التاريخ يسفرمسيرة الشعوب تسفر وعي الشعوب يسفرعن انتصار الاشتراكيةمرحلة اولى من الوصول حتما للشيوعيهلها هو المستقبلوالامميةستشمل البشرتقضي على دوافع الحروبعلى وباء العنصريهوتنقذ البشرمن داء لوثة الانامن الانانيهالمرض القصري في الجري وراء المالمن داء نغمة نشازمجسدهبنهج اذلال الشعوبواسمه......

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