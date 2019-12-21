مجموعات تخريبية تقوم باحراق عدد من المقرات الامنية والحزبية في الناصرية

2019/12/21 | 08:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، مساء الجمعة، باقدام مجموعات تخريبية مندسة على احراق عدد من المقرات الامنية والحزبية في محافظة الناصرية جنوب شرق العراق. ...

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