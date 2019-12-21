الرافدين: صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين لنحو 989 متقاعدا

2019/12/21 | 08:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، السبت، صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

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