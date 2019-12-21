روسيا توقع اتفاقا لنقل الغاز لأوروبا عبر الأراضي الأوكرانية

2019/12/21 | 08:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري كوزاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله إن غازبروم الروسية ونفتوغاس الأوكرانية ستوقعان اتفاقا جديدا مدته خمس سنوات لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

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