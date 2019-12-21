محافظة بغداد تعلن صرف أجور نقل 157 محاضرا ضمن تربية الكرخ الثانية

2019/12/21 | 08:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استحصلت محافظة بـغـداد مـوافـقـة وزارة المالية لصرف اجور نقل المحاضرين بالمجان ضـمـن مـديـريـة تـربـيـة الـكـرخ الـثـانـيـة، بينما اعلنت تربية الكرخ الثالثة حصول الموافقات الـرسـمـيـة لاكـمـال مـعـامـلات المتعينين لحين وصول وثائقهم الاصلية.

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