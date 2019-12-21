2019/12/21 | 08:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التيار الصدري عن تسليم أصحاب "القبعات الزرقاء" قواطع المسؤولية التي كانت تحت حمايتهم، في ساحة التحرير، إلى القوات الأمنية....

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