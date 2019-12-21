خمس داعشيات يسلمن أنفسهن

2019/12/21 | 08:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سلّمت 5 نساء من عناصر تنظيم داعش، أنفسهن للسلطات الأمنية في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، بعد هروبهن من مخيم الهول في الحسكة، شمال شرق سوريا.

النساء الهاربات يحملن الجنسية التركية، وسلمن أنفسهن لقوات الأمن في معبر "جيلوة غوزو" بقضاء "ريحانلي" التابع لهطاي.

وجرى توقيف النساء الـ5 من قبل قوات فرع مكافحة الإرهاب، في مديرية أمن ريحانلي، وتبين أنهن مطلوبات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح بقرار صادر عن نيابة إسطنبول.

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