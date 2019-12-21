بالفيديو.. لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين

2019/12/21 | 08:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رصد شريط فيديو لحظات اصطدم بين سفينتين عملاقتين من طراز كروز، بدا وكأنه حادث بالعرض البطيء.

ويظهر الفيديو سفينة تقترب من أخرى ثم حدوث احتكاك قوي بين مقدمتها وطرف السفينة الأخرى.

وأوضحت اللقطات أيضا لحظات تساقط بعض الحطام في البحر، فيما هرع عدد من الركاب إلى مكان الاصطدام لمعرفة ما حدث.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، فإن حادث التصادم وقع قبالة سواحل المكسيك وتحديدا قرب ميناء كوزوميل.

وأدى ارتطام السفينتين إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

وتعود ملكية السفينتين "كرنفال غلوري" و"كرنفال ليجيند" إلى شركة واحدة تسمى "كرنفال كروز لاين".

وقالت الشركة المالكة إنها تقوم حاليا بتقييم الأضرار لكن لا توجد أي موانع تؤثر على صلاحية أي من السفينتين.

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