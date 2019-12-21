محافظة بغداد تستحصل موافقة وزارة المالية على صرف أجور نقل 157 محاضرا ضمن تربية الكرخ الثانية

2019/12/21 | 08:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

استحصلت محافظة بـغـداد مـوافـقـة وزارة المالية لصرف اجور نقل المحاضرين بالمجان ضـمـن مـديـريـة تـربـيـة الـكـرخ الـثـانـيـة، بينما اعلنت تربية الكرخ الثالثة حصول

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