محافظ النجف يعلن إعفاء 11 مدير دائرة ووحدة إدارية في المحافظة

2019/12/21 | 08:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، إعفاء عـدد من مـدراء الـدوائـر والـوحـدات الاداريـة في المحافظة وذلك ضمن اجـراءات اصلاح النظام الاداري في المحافظة.

وقال

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