إعفاء 11 مدير دائرة ووحدة إدارية في النجف

2019/12/21 | 09:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، إعفاء عـدد من مـدراء الـدوائـر والـوحـدات الاداريـة في المحافظة وذلك ضمن اجـراءات اصلاح النظام الاداري في المحافظة.

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