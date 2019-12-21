منتخب تونس يقرر عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

2019/12/21 | 09:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمحليين "شان" العام المقبل في الكاميرون، بسبب التأخر في تحديد موعدها والضغط الذي ستسببه على اللاعبين، بحسب ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس.

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