مقرب من مقتدى الصدر يوجه رسالة للاعلام السعودي

2019/12/21 | 09:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نصيحة الى قناتي العربية والحدث السعوديتين بعد نشرهما اخبارا كاذبة تمس السيد الصدر وق...

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