توضيح.. من إعلام وزارة الداخلية حول قائد شرطة كربلاء

2019/12/21 | 09:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت بعض وسائل الاعلام أنباء عن إنهاء تكليف العميد صباح سهيل من منصبه كقائد لشرطة كربلاء المقدسة.والحقيقة ان العميد صباح سهيل كلف بهذا المنصب لتمشيه الأمور لحين عودة اللواء […]

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