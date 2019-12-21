2019/12/21 | 09:22 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل واصابة 41 شخصا بانقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 09:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 41 شخصا بانقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة 41 شخصا بانقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).