مصدر يكشف حقيقة الانفجار وسط ساحة التحرير (صورة)

2019/12/21 | 09:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم السبت، حقيقة الانفجار الذي حصل ليلة أمس في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان الانفجار ناجم عن انفجار عبوة في حديقة الامة، بساحة التحرير.

واوضح المصدر ان الانفجار لم يسفر عن اي اصابات بشرية.

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