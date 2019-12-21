2019/12/21 | 09:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال المكتب الاعلامي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان جديد من الرافدين بشان سلف المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان جديد من الرافدين بشان سلف المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).