القيثارة تفتقد عطوان وشكوك حول مشاركة صفاء هادي

2019/12/21 | 09:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل اول امس الخميس، الى العاصمة السعودية الرياض نادي الشرطة استعدادا لملاقاة الشباب السعودي في دوري ابطال العرب.

وقال المدير الاداري لكرة الشرطة، هاشم رضا لاعلام النادي، ان "الوفد اتخذ من فندق هوليدي مقرا لاقامته على ان يخوض اولى وحداته التدريبية على الملعب الثانوي لنادي الشباب".

وبين ان "ادارة النادي وافقت على طلب المدير الفني للفريق، الكسندر اليتيش، بالتوجه الى السعودية في وقت مبكر لعدة اسباب يأتي في مقدمتها اعتياد الاجواء واجراء عدة وحدات تدريبية في مكان اقامة اللقاء".

واوضح أن "اللاعبين بأتم الجاهزية لخوض اللقاء الاهم في سياق المنافسة العربية بحكم ان نتيجة الذهاب سيكون لها التأثير الاكبر على لقاء العودة في المنامة في الـ(٢٠) من شهر كانون الثاني من العام المقبل".

واصاف "سنفتقد كما يعرف الجميع الى خدمات اللاعب امجد عطوان فيما سيتم تحديد امكانية تواجد صفاء هادي من عدمه خلال اليومين المقبلين بعد الوقوف على جاهزيته الكاملة كون الجهاز الفني لا يريد مطلقا ان يفتقد لخدمات هادي في حال تجدد الاصابة".

واختتم حديثه قائلاً "العزيمة والاصرار و الاندفاع، السمات الابرز للاعبين لاسيما وان الوفد باكمله يعي تماما اهمية المواجهة التي تأتي في ظل ظروف صعبة تمر على الشعب العراقي الذي ينتظر اي فرحة، حيث سيدخل ابناء القيثارة الخضراء المواجهة وهو يحمل راية العراق كل العراق كونه الممثل الوحيد في البطولة العربية".

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