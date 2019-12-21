خبير استراتيجي: قادة الأحزاب لم يؤيدوا دعوة المرجعية للانتخابات لانها تعارض مصالحهم

2019/12/21 | 09:27 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاكد الخبير الاستراتيجي، باسل حسين، السبت، ان قادة الأحزاب لم يؤيدوا دعوة المرجعية الدينية لإجراء انتخابات مبكرة، لانها تعارض مصالحهم.وقال حسين في تصريح...

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