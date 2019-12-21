2019/12/21 | 09:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار قال مراسل "كلكامش برس" في ذي قار ان القوات الامنية ،شددت اجراءاتها ووجهت بدخول منتسبيها حالة الانذار بنسبة 50 بالمئة، على خلفية حرق مقرات تابعة لزعيم حزب الدعوة نوري المالكي،ومنظمة بدر لهادي العامري وعصائب اهل الحق لقيس الخزعلي.

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