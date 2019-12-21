مصدر امني لـ

2019/12/21 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

افاد مصدر، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش الارهابي في ديالى.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز" اليوم السبت، ان "قوة مشتركة من الجيش والشرطة

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