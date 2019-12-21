ثعبان هائل يجر طفلاً من ساقه

2019/12/21 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لهجوم غادر من قبل ثعبان طوله 4 أمتار ونصف، حاول أن يجره بعيداً في فناء منزله الخلفي، قبل أن يتدخل والده بشجاعة.

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