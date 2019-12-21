إل جي تطلق جيلها الجديد من شاشات الحواسب

2019/12/21 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة إل جي عن نيتها الكشف عن جيلها الجديد من شاشات Ultraالمخصصة للحواسب، خلال مشاركتها في معرض CES 2020 مطلع العام القادم.

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