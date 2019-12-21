2019/12/21 | 09:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّمت 5 نساء من عناصر تنظيم داعش، أنفسهن للسلطات الأمنية في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، بعد هروبهن من مخيم الهول في الحسكة، شمال شرق سوريا.النساء الهاربات يحملن الجنسية التركية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس داعشيات يسلمن أنفسهن بعد هروبهن من مخيم الهول في الحسكة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس داعشيات يسلمن أنفسهن بعد هروبهن من مخيم الهول في الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).