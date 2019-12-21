2019/12/21 | 09:31 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجاميع طلابية في الرميثة تؤكد استمرارها بالإضراب عن الدوام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 09:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجاميع طلابية في الرميثة تؤكد استمرارها بالإضراب عن الدوام) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجاميع طلابية في الرميثة تؤكد استمرارها بالإضراب عن الدوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).