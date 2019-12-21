2019/12/21 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (21 كانون الأول 2019)، بانطلاق عملية عسكرية من ثلاثة محاور لتعقب خلايا داعش في حوض الزور شمال شرق المحافظة.

وقال عدنان التميمي، رئيس مجلس المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة)، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية عسكرية انطلقت من ثلاثة محاور، لتعقب خلايا داعش في حوض الزور شمال قضاء المقدادية"، مشيراً الى أنها "من 3 محاور رئيسة وبمشاركة قوات الجيش والحشد الشعبي، والحشد العشائري".

وأضاف التميمي، أن "العملية تجري بإسناد من طيران الجيش، وحددت لها جملة من الاهداف الرئيسية وتأتي ضمن خطة عمليات ديالى في انهاء اي وجود لحركة ونشاط داعش في الزور، الذي يمثل موقعه الاستراتيجي هدف مهم للقوات الامنية".

بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر امني، الجمعة، باغلاق جميع الجسور في محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "تم اغلاق جميع الجسور في محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين".

واضاف ان "الجسور شم

بغداد اليوم ـ ديالى

اصدرت محكمة جنايات ديالى الثانية، الجمعة، حكماً بالسجن 15 سنة بحق احد تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة ديالى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات ديالى الثانية، اصدرت حكماً بالسجن 15 سنة وغرامة مالية

بغداد اليوم - ديالى

اكد مدير ناحية ابي صيدا وكالة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، الجمعة، بان 90% من اهالي مركز الناحية نزحوا بسبب الاشتباكات العشائرية.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "90% من اهالي مركز ناحية ابي صيدا (30كم شمال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق عملية أمنية من ثلاثة محاور في ’’حوض الزور’’ بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق عملية أمنية من ثلاثة محاور في ’’حوض الزور’’ بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).