وكالة صدى الاعلام تنشر خطبة المرجعية العليا ليوم 20-12-2019

2019/12/21 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام للانباء نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي امس الجمعة الموافق (20/12/2019) والتي تضمنت بيان المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني.أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: بسم الله الرحمن الرحيم .لا يزال البلد

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