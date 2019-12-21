مدير ناحية ابي صيدا يعلن نزوح 90% من اهالي مركز الناحية🔻

2019/12/21 | 09:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير ناحية ابي صيدا وكالة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، الجمعة، بان 90% من اهالي مركز الناحية نزحوا بسبب الاشتباكات العشائرية.وقال الحيالي ان “90% من اهالي مركز ناحية […]

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