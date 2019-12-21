2019/12/21 | 09:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الفنانة الكويتية شمس اقامتها حفل رأس السنة الميلادية 2020 في العراق.ونشرت شمس على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة أن عروض كثيرة وصلتها لأقامة حفل نهاية العام في العديد من دول العالم ومنها ” لوس أنجلوس ، لندن ، دبي ، القاهرة ، جدة ، المغرب “، ألا أنها فضلت العراق بالرغم ما يمر به

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شمس الكويتية:العراق بلد سلام وأمن وفرح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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