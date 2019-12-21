شاهد: اعتقال 8 أشخاص بينهم امرأة متهمين بجريمة الوثبة

2019/12/21 | 09:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن اعتقال ثمانية أشخاص بينهم امرأة متهمين بجريمة ساحة الوثبة....

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