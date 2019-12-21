بعد اغتيال ابنها الشاب.. ذي قار تعتزم الانطلاق بتظاهرات كبيرة واستخدام أساليب جديدة للاحتجاج(فيديو)

2019/12/21 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح الناشط البارز في محافظة ذي قار، علاء الركابي، اليوم السبت، على متظاهري ساحة التحرير أساليب جديدة للاحتجاج من أجل التصعيد السلمي وإخضاع القوى السياسية للموافقة، جاء ذلك ردا على اغتيال الشاب الناشط علي العضمي في وسط المحافظة أمس الجمعة.

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