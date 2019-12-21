بالوثائق.. متظاهرو ذي قار يعلنون عن مطالبهم

2019/12/21 | 09:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متظاهرو محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن مطالبهم الواجبة على الحكومة ومجلس النواب تنفيذها، ومن أبرزها تغيير المدراء العامين في جميع دوائر المحافظة، وتوفير 100 درجة وظيفية.وبحسب المطالب التي […]

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