استجابة لتوجيهات المرجعية.. نقابة واسط: غدا الاحد دوام رسمي لجميع الكوادر التعليمية

2019/12/21 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – واسط

دعت نقابة المعلمين، في واسط جميع الكوادر التعليمية الى استئناف الدوام في المدارس اعتبارا من يوم غد الاحد.

وقالت النقابة في بيان لها

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