"ستدفع الثمن غاليا".. بيونغ يانغ تحذر واشنطن

2019/12/21 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة اليوم السبت لتناولها سجل بيونغ يانغ في حقوق الإنسان، وقالت إن "الإساءة اللفظية" من

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