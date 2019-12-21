بالوثيقة.. نائب يطالب المرجع السيستاني بتوصية الكتل السياسية حول ثلاث نقاط بقانون الانتخابات

2019/12/21 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن محافظة نينوى، احمد الجربا، السبت (21 كانون الأول 2019)، المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بتوصية الكتل السياسية حول ثلاث نقاط بقانون الانتخابات.





بغداد اليوم- بغداد

قال نائبُ وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، اليوم الجمعة، انه ’’مصدوم’’ من حجم المأساة الخاصة باستمرار عمليات الاغتيال والاختطاف التي تنفذها جهات مسلحة ضد الناشطين والمتظاهرين في العراق.

بغداد اليوم-بغداد

ردت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (20 كانون الأول، 2019) على محطة "العربية الحدث"، التي تحدثت عن تعرض الأخير لتهديد، من قبل قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الايراني، ال

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت واشنطن إزاحة السودان من قائمتها السوداء حول حرية المعتقد ونقلها إلى قائمة أخرى خاصة بالحكومات الخاضعة للمراقبة في مجال الحقوق والحريات الدينية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صدر اليوم الجمعة، إن "

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