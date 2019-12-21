2019/12/21 | 10:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي، أحمد الأبيض، اليوم السبت، إن بعد انتهاء أعياد الميلاد سنشهد فعاليات كبيرة في ساحة التحرير ومن المحتمل ستكون هناك مهمة للأميركان على الاراضي العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراقبون: التظاهرات ستشهد فعاليات مختلفة بعد انتهاء أعياد الميلاد ومهمة للأميركان على الأراضي العراقية(فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراقبون: التظاهرات ستشهد فعاليات مختلفة بعد انتهاء أعياد الميلاد ومهمة للأميركان على الأراضي العراقية(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).