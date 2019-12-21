حكمت الحاج - الكتابة بريشة التاريخ

2019/12/21 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج "لا توجد سوى معجزة واحدة: الإنسان يتكلم".(زاهر الجيزاني)..إذا انطلقنا من "جان بول سارتر" فإنّ إدخال الحقيقة المطلقة في أي عمل فني لا يمكن أن يأتي إلاّ عن طريق خطأ تقني.والشاعر وهو يتفادى أخطاءه التقنية بهذا الشكل فإنّما هو يخطو بثبات نحو "النسبوية" ليدخل في باحة التاريخ موجها الفعل الشعري إلى آماد أخرى قد لا تكون هي نفسها المعني بها الشاعر، فصوته مفرد، ولا أصوات له كثيرة ليتغنى بها رغم ......

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