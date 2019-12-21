محمد الحنفي - ماذا لو تخلت الحركة... عن أيديولوجية الكادحين؟...

2019/12/21 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن أي حركة...تحسب...من جنس اليسار...إذا لم تقتنع...بأيديولوجية الكادحين...الرسمها...الشهيد عمر...لا يمكن...أن تكون...من جنس اليسار...ولا ينتمي...إلى هذي الحركة...إلا المدعون...لليسار...إلا البورجوازيون...الصغار...اليحسبون...على مرضى التطلع...اليحلمون...بتحقيق التطلع...من اجل الالتحاق...بأعالي الطبقات...حتى يتأك......

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