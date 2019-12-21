العطافي يكشف عن تسلم صالح طلبات 48 مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء

2019/12/21 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفعباس العطافي النائب عن تحالف البناء ، اليوم السبت، عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح طلبات 48 مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى عدم وجود اتفاق على أحد المرشحين حتى الآن، فيما أكد أن حكومة تصريف الأعمال ستستمر بعملها لحين تكليف شخص برئاسة الحكومة الجديدة.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن العطافي قوله إن “الحكومة […]

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