بيان هام أصدره مكتب السيد علي السيستاني في العراق

2019/12/21 | 10:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني في العراق، بيانا بخصوص القنوات والصفحات والحسابات التي تعمل باسم المرجع او مكتبه في مواقع التواصل الاجتما...

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